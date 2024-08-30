Судья Верховного суда Татарстана Юсупов объяснил гражданство США у его детей

«Да, действительно, есть такое дело», — сказал он в беседе с ИА Regnum.
При этом он отметил, что никакого состава преступления нет.
«Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение», — объяснил Юсупов.
По его словам, данным вопросом занималась жена.
Ранее появилась информация, что в отношении проживающих в Татарстане Эльвиры Юсуповой и её 19-летнего сына Гаяза уже возбудили уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства.
Как уточнялось, семья якобы скрывала гражданство США, заявляя, что и сын, и дочь Юсупова были рождены во время домашних родов в Казани.
Согласно статье 11 ФЗ от 28.04.2023 N 138-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О гражданстве Российской Федерации», гражданин России обязан подавать уведомление о каждом факте приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.