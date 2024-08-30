Судья Верховного суда Татарстана Юсупов объяснил гражданство США у его детей

«Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение», — объяснил Юсупов.