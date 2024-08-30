Французский адвокат рассказал о перспективах дела Павла Дурова

«На данный момент существует по меньшей мере двенадцать различных преступлений, в которых он обвиняется. И некоторые из этих преступлений караются тюремным заключением сроком до десяти лет. Ходят разговоры о двадцати годах, но, насколько мне удалось выяснить, речь идет как минимум о десяти годах лишения свободы, но это в теории», — заявил адвокат.
Дюфло считает, что дело Дурова является политическим, и его разрешение потребует соответствующего подхода. Он отмечает, что любое решение Франции будет иметь международные последствия.
«Дуров обязан оставаться во Франции, но он может перемещаться по стране. Он должен регистрироваться в полиции два раза в неделю, но он может. У него есть свобода передвижения, он может принимать посетителей и работать на компьютере», — говорит французский адвокат.
Он отметил, что расследование по делу российского предпринимателя может длится несколько лет. Условия судебного надзора могут изменяться: Дуров может попросить о снижении частоты посещений полиции.
Ален Дюфло сказал, что французское гражданство защищает основателя Telegram от экстрадиции.
«Отказ от гражданства — это не то, что можно сделать добровольно. Факт отказа, даже если бы это было возможно, не имеет никакого влияния, никаких последствий для Дурова. Его французское гражданство защищает его, возможно, от запросов об экстрадиции», — отметил Дюфло.
Эксперт заявил, что на данный момент Франция начинает испытывать раздражение из-за дела российского предпринимателя, особенно в связи с реакцией Объединенных Арабских Эмиратов, гражданином которых он также является. ОАЭ рассматривают возможность введения торговых санкций и уже намекнули, что могут отказаться от военных заказов у Франции в зависимости от её отношения к Дурову.
Поскольку Павел Дуров является гражданином нескольких стран, Франция сможет потребовать его экстрадицию, даже если он уедет в ОАЭ или США. Именно поэтому суд запретили ему покидать страну, осознавая, что шансы на его добровольное возвращение будут минимальными.
Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему представили обвинения, связанные с рядом преступлений, среди которых распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество. Команда Telegram подчеркнула в заявлении, что платформа соблюдает все законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение о задержании Дурова не причастным к политике.
28 августа Дурова освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог в размере €5 млн. На следующий день сообщалось, что суд Парижа изъял у основателя мессенджераTelegram все паспорта на период расследования. Также Дурова обязали проживать в Парижепо определенному судом адресу.
В МИД России подчеркнули, что российское посольство во Франции предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что дело основателя Telegram не превратится в политическое преследование, и подчеркнул, что Россия по необходимости и в меру возможностей будет готова оказать содействие Дурову.