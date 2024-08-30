Росгвардия приняла на вооружение модернизированный автомат АК-12

В декабре 2023 года были анонсированы поставки первой партии модернизированных с учетом опыта СВО автоматов АК-12 в российские войска. В том же месяце в концерне сообщили, что АК-12 принят на вооружение в органы внутренних дел, а за весь прошлый год поставки автомата выросли почти вдвое.