Росгвардия приняла на вооружение модернизированный автомат АК-12

«5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Соответствующее постановление правительства РФ подписано 28 августа», — говорится в сообщении на сайте производителя.
В концерне назвали модель АК-12 вершиной развития всей системы АК и указали на ее отличия от предыдущих поколений автомата. Отмечается, что в образец 2023 года внесли ряд технологических обновлений, поэтому ему присущи повышенные эксплуатационные качества, но обновленная версия сохранила традиционную надежность и стойкость к воздействию.
По данным разработчиков, контракты на изготовление АК-12 ежегодно растут, а отгрузка в войска происходит в соответствии со сроками. При этом президент АО «Концерн “Калашников” Алан Лушников заявил, что для предприятия имеет огромное значение принятие автомата на вооружение Росгвардии.
«Оно свидетельствует о высоком доверии к нашему оружию со стороны заказчиков. Для “Калашникова” это огромная мотивация к постоянному совершенствованию выпускаемых изделий и к повышению их качества с целью обеспечения безопасности наших военнослужащих», — сказал он.
Ранее, 7 февраля, концерн «Калашников» сообщил, что скорректирует состав запчастей и принадлежностей для АК-12, а также рассмотрит вопрос разработки ремонтной документации по итогам поездки в зону специальной военной операции. Тогда в оборонном холдинге рассказали, что проверка автомата в боевых условиях продемонстрировала его надежность. Вместе с тем компания решила внести определенные изменения, получив отзывы бойцов.
В декабре 2023 года были анонсированы поставки первой партии модернизированных с учетом опыта СВО автоматов АК-12 в российские войска. В том же месяце в концерне сообщили, что АК-12 принят на вооружение в органы внутренних дел, а за весь прошлый год поставки автомата выросли почти вдвое.