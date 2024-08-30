Глава МИД Турции призвал остановить «варварство Израиля»

СТАМБУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал международное сообщество остановить Израиль, стремящийся, по его словам, распространить конфликт в Газе на другие регионы, в том числе на Западный берег реки Иордан.
«К сожалению, Израиль перенес злодеяния, совершенные им в Газе, на Западный берег [Иордана]. Он вынашивает планы распространения конфликта в Газе на другие регионы. Правительство [Биньямина] Нетаньяху продолжает играть с огнем. Всех, кто молчит, ждет позор. Варварству Израиля должен быть положен конец. Единственный путь к прочному миру — создание независимого, суверенного палестинского государства», — заявил глава турецкого МИД в Словении. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
«Международное сообщество должно остановить Израиль. Мы продолжим усилия в этом направлении», — отметил Фидан.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе более 100 человек.
Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, регулярно подвергающейся обстрелам с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Из приграничных районов на севере еврейского государства эвакуированы около 80 тыс. израильтян.