Глава МИД Турции призвал остановить «варварство Израиля»

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе более 100 человек.