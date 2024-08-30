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Губернатор Никитин пригласил Лукашенко в Нижний Новгород

Сегодня Александр Лукашенко отмечает свое 70-летие.

Источник: Правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Он отметил свое 70-летие. Пожелания губернатор оставил в личном телеграм-канале.

Никитин поблагодарил главу соседнего государства за поддержку и предложил провести личную встречу в столице Приволжья. Он также отметил успешное сотрудничество между регионом и Беларусью, выразил надежду на дальнейшее развитие партнерства.

Напомним, ранее мы писали, что 47-летие отмечает 24 августа нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Лукашенко Александр