Губернатор Никитин пригласил Лукашенко в Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Он отметил свое 70-летие. Пожелания губернатор оставил в личном телеграм-канале.
Никитин поблагодарил главу соседнего государства за поддержку и предложил провести личную встречу в столице Приволжья. Он также отметил успешное сотрудничество между регионом и Беларусью, выразил надежду на дальнейшее развитие партнерства.
Напомним, ранее мы писали, что 47-летие отмечает 24 августа нижегородский губернатор Глеб Никитин.