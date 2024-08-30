Путин поздравил жителей Уфы с юбилеем города

«Поздравляю вас с 450-летием основания столицы Башкортостана — Уфы. Столь впечатляющий юбилей — прекрасный повод обратиться к богатой истории города, вспомнить имена ваших выдающихся земляков, которые прославили Уфу ратными победами и трудовыми свершениями, научными, творческими достижениями и спортивными триумфами», — говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул важность того, что, сохраняя свой самобытный облик, город устремлен в будущее. По словам президента, динамично развиваются экономика и социальная сфера Уфы, открываются современные высокотехнологичные производства, строятся новые школы, театры, дворцы культуры, стадионы. Он добавил, что в Уфе также созданы все условия для проведения масштабных международных форумов, престижных спортивных турниров.
«В основе этих успехов — традиции уважения и взаимопонимания между людьми разных национальностей, религий и культур, инициатива и трудолюбие уфимцев, их умение ставить перед собой высокие цели и добиваться результата», — добавляется в поздравлении.
Российский лидер выразил уверенность, что любовь к родному городу, искреннее стремление внести свой вклад в его процветание и впредь будут помогать жителям в реализации планов на благо Башкортостана и всей России, а также пожелал всего наилучшего.