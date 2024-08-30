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Путин поздравил жителей Уфы с юбилеем города

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Башкирии Радия Хабирова, жителей республики и Уфы с 450-летием основания столицы региона, отметив богатую историю города и его выдающихся личностей, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

«Поздравляю вас с 450-летием основания столицы Башкортостана — Уфы. Столь впечатляющий юбилей — прекрасный повод обратиться к богатой истории города, вспомнить имена ваших выдающихся земляков, которые прославили Уфу ратными победами и трудовыми свершениями, научными, творческими достижениями и спортивными триумфами», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул важность того, что, сохраняя свой самобытный облик, город устремлен в будущее. По словам президента, динамично развиваются экономика и социальная сфера Уфы, открываются современные высокотехнологичные производства, строятся новые школы, театры, дворцы культуры, стадионы. Он добавил, что в Уфе также созданы все условия для проведения масштабных международных форумов, престижных спортивных турниров.

«В основе этих успехов — традиции уважения и взаимопонимания между людьми разных национальностей, религий и культур, инициатива и трудолюбие уфимцев, их умение ставить перед собой высокие цели и добиваться результата», — добавляется в поздравлении.

Российский лидер выразил уверенность, что любовь к родному городу, искреннее стремление внести свой вклад в его процветание и впредь будут помогать жителям в реализации планов на благо Башкортостана и всей России, а также пожелал всего наилучшего.

Путин Владимир