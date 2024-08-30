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Маск предсказал США банкротство

Маск: США идут к банкротству из-за роста государственных расходов.

Источник: Reuters

Власти США ведут государство к банкротству. Об этом написал в социальной сети X (ранее Twitter) ее владелец Илон Маск.

По его словам, причина такого развития события — это растущие государственные расходы, которые, в свою очередь, вызывают инфляцию.

Ранее Маск заявил о том, что в какой-то момент в западных странах разразится гражданская война.

Кроме того, он убежден, что победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах обернулась бы катастрофой для Соединенных Штатов. В то же время республиканец Дональд Трамп, по мысли Маска, может спасти демократию.