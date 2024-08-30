Это еще вопрос, кто кого научит: Греф открыл школу айтишников в Челябинске

В Челябинске официально открыли кампус «Школы 21». Это бесплатный проект Сбера, где обучаются IT профессиям. Сегодня школу открыли губернатор Алексей Текслер и председатель правления банка Герман Греф.
— Здесь школа абсолютно особенная, сказал Герман Греф. — Потому что это коллаборация с Южно-Уральским государственным университетом, федеральным министерством и регионом. Челябинск — уникальный город с развитыми инженерными компетенциями. У вас огромное количество предприятий, которые обладают конкурентоспособностью мирового уровня. Здесь будет огромный спрос на кадры. И мы получим целый букет новых специальностей. Это еще вопрос кто кому больше даст: школа Челябинску или Челябинск школе.
— Мы ставим задачу: это направление развивать с ориентацией на промышленных роботов, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер. — «Школа 21» — это возможность развивать наши компетенции. И мы сможем стать лидерами в айтишных направлениях, связанных с промышленностью.
Особенность школы в том, что поступить в нее может любой, пройдя тест на логику в виде компьютерной игры. Нет ограничений по возрасту и образованию.
Заявки для поступления в челябинскую школу подали более 1.5 тысяч человек, но в интенсив, так называемый первый отборочный «бассейн», попали только 185.
— Я только окончил 11 класс, поступил в ЮУрГУ и решил параллельно учиться в «Школе 21», — рассказывает один из первых студентов. — Буду сначала ходить на пары, потом учиться здесь. Говорят, что на обучение нужно тратить примерно 8 часов в день.
Студенты «Школы» должны учиться очно. Для этого Южно-Уральский госуниверситет выделил один из корпусов. Кампус — это шесть этажей площадью более 3,5 тыс. метров квадратных. Каждый из этажей выполнен в стилистике южноуральских достопримечательностей — «Таганай», «Аркаим» и «Зюраткуль». Дизайнеры говорят, что вдохновлялись минералами и уральскими самоцветами. Кампус работает круглосуточно. Здесь есть рабочие места, кухни, лаундж-зоны.
Обучение может занять от полутора до трех лет в зависимости от интенсивности, которую выберут сами студенты. Организаторы говорят, что их выпускники трудоустраиваются в 100% случаев.
Челябинск стал 13-м городом, где открылась «Школа 21».