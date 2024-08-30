Это еще вопрос, кто кого научит: Греф открыл школу айтишников в Челябинске

— Здесь школа абсолютно особенная, сказал Герман Греф. — Потому что это коллаборация с Южно-Уральским государственным университетом, федеральным министерством и регионом. Челябинск — уникальный город с развитыми инженерными компетенциями. У вас огромное количество предприятий, которые обладают конкурентоспособностью мирового уровня. Здесь будет огромный спрос на кадры. И мы получим целый букет новых специальностей. Это еще вопрос кто кому больше даст: школа Челябинску или Челябинск школе.