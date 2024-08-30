Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России

«Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <…> Но страны имеют разное мнение и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза», — сказал он.