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Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза не стали принимать общее решение по ударам ВСУ вглубь территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального министерского заседания в Брюсселе.

Источник: Reuters

«Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <…> Но страны имеют разное мнение и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза», — сказал он.

По словам Борреля, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие этого запрета будет означать начало войны с Москвой.

«Я не согласен, это просто помощь Украине. <…> Но некоторые страны так считают, поэтому общеевропейского решения не будет», — резюмировал дипломат.

С призывом отменить ограничения на атаки киевского режима вглубь России он выступил накануне перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Тем не менее по итогам встречи Боррель констатировал, что прийти к единому мнению не удалось.

К числу тех, кто не разделяет мнение европейского чиновника, относится Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов по российской территории, поскольку это только ухудшит ситуацию.

В Москве же пообещали дать жесткий и асимметричный ответ в случае угрозы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что, если Украина начнет бить европейскими и американскими дальнобойными ракетами, это неминуемо приведет к серьезной эскалации.

Кроме того, как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.

ЕС