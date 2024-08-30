Главы минобороны ЕС не приняли общее решение по ударам ВСУ по России

«Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <…> Но страны имеют разное мнение и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза», — сказал он.
По словам Борреля, некоторые государства придерживаются мнения, что снятие этого запрета будет означать начало войны с Москвой.
«Я не согласен, это просто помощь Украине. <…> Но некоторые страны так считают, поэтому общеевропейского решения не будет», — резюмировал дипломат.
К числу тех, кто не разделяет мнение европейского чиновника, относится Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов по российской территории, поскольку это только ухудшит ситуацию.
В Москве же пообещали дать жесткий и асимметричный ответ в случае угрозы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, отметил, что, если Украина начнет бить европейскими и американскими дальнобойными ракетами, это неминуемо приведет к серьезной эскалации.
Кроме того, как ранее подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.