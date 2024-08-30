Президент Абхазии посетил стройку колоннады дружбы в Уфе

«У нас очень давние и крепкие связи с этой замечательной страной. Мы подготовили к подписанию Дорожную карту по расширению сотрудничества на ближайшие годы. Теперь нас ждет активная работа по ее реализации», — рассказал Радий Хабиров.
Глава региона напомнил, что в прошлом году в пилотном режиме стартовал проект «Башкирско-абхазское долголетие». Кроме того, рассчитывается запуск прямого рейса из Уфы в Абхазию.
«Я рад, что еще одной точкой притяжения Уфы станет колоннада — копия той, что стоит на сухумской набережной Махаджиров. Вместе с Асланом Георгиевичем посмотрели, как идет ее строительство. Благодарю за высокую оценку. Ждем в октябре на открытии», — добавил руководитель республики.