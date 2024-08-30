Беглов выделил у Лукашенко талант национального лидера

Белорусский лидер 30 августа отмечает 70-летие со дня рождения. По такому случаю господин Беглов отправил в его адрес поздравительную телеграмму. Он подчеркнул, что современное положение Белоруссии напрямую связано с энергией и целестремленностью Александра Лукашенко, его профессиональной и жизненной мудростью.
«Благодаря Вашей твердой политической воле и ответственности проводятся важнейшие преобразования во всех сферах жизни страны, укрепляются основы белорусской государственности, планомерно развиваются интеграционные процессы в рамках Союзного государства, расширяются деловые и дружественные связи народов России и Беларуси», — подчеркнул губернатор Петербурга.
Александр Беглов пожелал президенту Белоруссии дальнейших свершений в созидательной деятельности, новых достижений и побед на благо государства и граждан.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов поздравил граждан Белоруссии с Днем независимости.