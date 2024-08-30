Беглов выделил у Лукашенко талант национального лидера

Белорусский лидер 30 августа отмечает 70-летие со дня рождения. По такому случаю господин Беглов отправил в его адрес поздравительную телеграмму. Он подчеркнул, что современное положение Белоруссии напрямую связано с энергией и целестремленностью Александра Лукашенко, его профессиональной и жизненной мудростью.