Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов оценил мощности предприятий Самарской области

По итогам обсуждения текущих задач с руководством завода Антон Алиханов отметил необходимость дальнейшего увеличения производительности труда: «Это одна из ключевых больших целей и задач вообще для всего сектора оборонно-промышленного комплекса. Мало заменить станки — нужно создать стимулы к тому, чтобы производительность росла на системной основе, и у всех людей, которые работают на предприятии, был в этом интерес». Как пояснил Глава Минпромторга РФ, это требует в том числе нормативно-правовых изменений — сейчас Министерство над ними работает и будет представлять первому заместителю Председателя Правительства РФ Денису Мантурову. Одна из задач — повышение производительности за счет поставляющихся на заводы материалов и заготовок. «На примере самарских предприятий будем отрабатывать эти вопросы с крупными металлургами — поставщиками», — добавил Антон Алиханов.