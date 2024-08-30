Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина

Это будет ~первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС~, с марта 2023 года, когда этот суд выдал ордер на арест президента России. Все страны, которые с тех пор посещал Путин, не признают МУС (в августе 2023 года президент РФ не поехал на саммит БРИКС в ЮАР). Формально Монголия обязана арестовать Путина.