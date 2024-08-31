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Тонкий баланс: как Белоруссия выстраивает отношения с Россией и Китаем

Белоруссия, один из союзников России в Европе, стремится укрепить экономические, политические и военные связи с Китаем. Но действительно ли у Китая есть значительные геополитические амбиции в Белоруссии и как это отразится на отношениях с Россией, рассказывает Никола Микович в статье в South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

В 2016 году, когда у президента Белоруссия Александра Лукашенко были еще относительно хорошие отношения с Западом, Минск и Пекин создали всеобъемлющее стратегическое партнерство. В 2017 году правительство Белоруссии предложило 22 государственных предприятия для приватизации исключительно китайскими инвесторами, но ни одно из них не вызвало интереса, пишет South China Morning Post.

Тогда объем китайских инвестиций в Белоруссии был сравнительно небольшим. Однако к 2019 году Китай вошел в тройку крупнейших международных кредиторов страны, хотя экономическое присутствие Пекина в бывшей советской республике оставалось незначительным.

Как предполагает Микович, увеличению притока китайских инвестиций в Белоруссию препятствовали отсутствие структурных реформ и экономика советского образца. Однако это не помешало Лукашенко стремиться к укреплению экономических отношений с Пекином. После спорных президентских выборов 2020 года он обратился к Китаю за кредитами, инвестициями, а также военной и политической поддержкой.

По итогам недавнего визита премьер-министра Китая Ли Цяна в Белоруссию Пекин и Минск договорились о расширении отношений в сфере безопасности и экономики.

По словам Ли, Китай готов сотрудничать с Белоруссией, чтобы «поддержать высокий уровень развития стратегического партнерства, чтобы принести пользу двум народам». Они также выразили поддержку «мирному разрешению конфликтов и конструктивному двустороннему диалогу между странами». Такая риторика, по мнению Миковича, предполагает, что у Минска и Пекина одинаковый подход к российско-украинскому конфликту.

Белоруссия номинально является союзником России в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Но после того как Украина начала свое трансграничное наступление в Курской области, Минск не предпринял никаких мер, чтобы помочь своему союзнику по ОДКБ и активировать статью 4 Договора, в которой говорится, что акт агрессии против одного государства-члена будет считаться коллективным актом агрессии против всех государств-членов. Вместо этого Лукашенко призвал Москву и Киев договориться о прекращении конфликта, указав, что «ни украинский народ, ни россияне, ни белорусы в этом не нуждаются».

В прошлом году Лукашенко поддержал китайский мирный план для Украины — документ, в котором говорится, что «диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса».

Последние заявления Лукашенко о содействии миру говорят о том, что он по-прежнему занимает такую же позицию, что и Пекин. Но близость Белоруссии к России и ее экономическая зависимость от своего гигантского соседа являются решающими причинами, по которым Лукашенко не может принять стратегию «пророссийского нейтралитета» Китая, говорится в статье SCMP.

Хотя Минск продолжает в значительной степени полагаться на политическую и финансовую поддержку Кремля, он также стремится сбалансировать эту зависимость, налаживая более тесные связи с Пекином. 4 июля 2024 года Белоруссия присоединилась к возглавляемой Китаем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 8 июля две страны провели совместные военные учения на брестском полигоне, рядом с границей с Украиной и Польшей. Это усилило опасения по поводу того, что Пекин планирует построить военную базу в Белоруссии.

Белоруссия, не имея выхода к морю и находясь вдали от Китая, вряд ли будет привлекательна для китайских военных стратегов. Однако в рамках военного сотрудничества между двумя странами китайские и белорусские компании совместно разработали систему залпового огня «Полонез». Запад меньше всего хочет, чтобы это оружие оказалось в руках России.

Но поскольку «Полонез» использует ракеты китайского производства, его потенциальная передача из Белоруссии в Россию потребует согласия Китая. До сих пор Пекин и Минск сохраняли осторожность, чтобы не пересекать красные линии Запада в своем военном сотрудничестве как друг с другом, так и с Россией. Вот почему, как считает автор, их связи в обозримом будущем останутся преимущественно в экономической сфере.

С точки зрения Китая Белоруссия является не только важным партнером, но и важнейшим узлом для его инициативы «Один пояс, один путь», а также для грузовых поездов между Китаем и Европой.

Поэтому неудивительно, что две страны договорились об укреплении сотрудничества в этой области. Они будут содействовать развитию инфраструктурной связанности и совместному обеспечению безопасности транспортного коридора Китай-Европа.

Для Белоруссии, с другой стороны, Китай и Россия остаются ключевыми рынками для ее экспортно-ориентированной экономики. Китай как один из крупнейший торговых партнеров Минска к настоящему времени профинансировал не менее 35 совместных проектов в бывшей советской республике. Но Лукашенко теперь хочет видеть больше китайских технологий в Белоруссии, хотя его страна устойчиво остается на геополитической орбите России.

Белорусский лидер, вероятно, считает, что он может поддерживать прочные отношения как с Китаем, так и с Россией, не сокращая сотрудничество ни с одной из стран.

Вступление Белоруссии в ШОС отражает намерение Минска укреплять связи с Китаем, продолжая развивать партнерство и военный союз с Кремлем.

Иными словами, Лукашенко выглядит так, будто он пытается возродить свою «многовекторную» внешнюю политику — концепцию, от которой ему пришлось отказаться в 2020 году, после того, как Москва фактически помогла ему остаться у власти. На этот раз, по мнению Миковича, он вполне может рассматривать Китай как противовес сильной зависимости Минска от России.