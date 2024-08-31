Тонкий баланс: как Белоруссия выстраивает отношения с Россией и Китаем

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail
В 2016 году, когда у президента Белоруссия Александра Лукашенко были еще относительно хорошие отношения с Западом, Минск и Пекин создали всеобъемлющее стратегическое партнерство. В 2017 году правительство Белоруссии предложило 22 государственных предприятия для приватизации исключительно китайскими инвесторами, но ни одно из них не вызвало интереса, пишет South China Morning Post.
Как предполагает Микович, увеличению притока китайских инвестиций в Белоруссию препятствовали отсутствие структурных реформ и экономика советского образца. Однако это не помешало Лукашенко стремиться к укреплению экономических отношений с Пекином. После спорных президентских выборов 2020 года он обратился к Китаю за кредитами, инвестициями, а также военной и политической поддержкой.
По словам Ли, Китай готов сотрудничать с Белоруссией, чтобы «поддержать высокий уровень развития стратегического партнерства, чтобы принести пользу двум народам». Они также выразили поддержку «мирному разрешению конфликтов и конструктивному двустороннему диалогу между странами». Такая риторика, по мнению Миковича, предполагает, что у Минска и Пекина одинаковый подход к российско-украинскому конфликту.
Белоруссия номинально является союзником России в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Но после того как Украина начала свое трансграничное наступление в Курской области, Минск не предпринял никаких мер, чтобы помочь своему союзнику по ОДКБ и активировать статью 4 Договора, в которой говорится, что акт агрессии против одного государства-члена будет считаться коллективным актом агрессии против всех государств-членов. Вместо этого Лукашенко призвал Москву и Киев договориться о прекращении конфликта, указав, что «ни украинский народ, ни россияне, ни белорусы в этом не нуждаются».
Последние заявления Лукашенко о содействии миру говорят о том, что он по-прежнему занимает такую же позицию, что и Пекин. Но близость Белоруссии к России и ее экономическая зависимость от своего гигантского соседа являются решающими причинами, по которым Лукашенко не может принять стратегию «пророссийского нейтралитета» Китая, говорится в статье SCMP.
Хотя Минск продолжает в значительной степени полагаться на политическую и финансовую поддержку Кремля, он также стремится сбалансировать эту зависимость, налаживая более тесные связи с Пекином. 4 июля 2024 года Белоруссия присоединилась к возглавляемой Китаем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а 8 июля две страны провели совместные военные учения на брестском полигоне, рядом с границей с Украиной и Польшей. Это усилило опасения по поводу того, что Пекин планирует построить военную базу в Белоруссии.
Белоруссия, не имея выхода к морю и находясь вдали от Китая, вряд ли будет привлекательна для китайских военных стратегов. Однако в рамках военного сотрудничества между двумя странами китайские и белорусские компании совместно разработали систему залпового огня «Полонез». Запад меньше всего хочет, чтобы это оружие оказалось в руках России.
Но поскольку «Полонез» использует ракеты китайского производства, его потенциальная передача из Белоруссии в Россию потребует согласия Китая. До сих пор Пекин и Минск сохраняли осторожность, чтобы не пересекать красные линии Запада в своем военном сотрудничестве как друг с другом, так и с Россией. Вот почему, как считает автор, их связи в обозримом будущем останутся преимущественно в экономической сфере.
Поэтому неудивительно, что две страны договорились об укреплении сотрудничества в этой области. Они будут содействовать развитию инфраструктурной связанности и совместному обеспечению безопасности транспортного коридора Китай-Европа.
Для Белоруссии, с другой стороны, Китай и Россия остаются ключевыми рынками для ее экспортно-ориентированной экономики. Китай как один из крупнейший торговых партнеров Минска к настоящему времени профинансировал не менее 35 совместных проектов в бывшей советской республике. Но Лукашенко теперь хочет видеть больше китайских технологий в Белоруссии, хотя его страна устойчиво остается на геополитической орбите России.
Вступление Белоруссии в ШОС отражает намерение Минска укреплять связи с Китаем, продолжая развивать партнерство и военный союз с Кремлем.
Иными словами, Лукашенко выглядит так, будто он пытается возродить свою «многовекторную» внешнюю политику — концепцию, от которой ему пришлось отказаться в 2020 году, после того, как Москва фактически помогла ему остаться у власти. На этот раз, по мнению Миковича, он вполне может рассматривать Китай как противовес сильной зависимости Минска от России.