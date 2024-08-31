Тонкий баланс: как Белоруссия выстраивает отношения с Россией и Китаем

Белоруссия номинально является союзником России в Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Но после того как Украина начала свое трансграничное наступление в Курской области, Минск не предпринял никаких мер, чтобы помочь своему союзнику по ОДКБ и активировать статью 4 Договора, в которой говорится, что акт агрессии против одного государства-члена будет считаться коллективным актом агрессии против всех государств-членов. Вместо этого Лукашенко призвал Москву и Киев договориться о прекращении конфликта, указав, что «ни украинский народ, ни россияне, ни белорусы в этом не нуждаются».