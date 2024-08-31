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По данным New York Times, Вашингтон и Лондон сотрудничали с украинцами во время вторжения в Курскую область 6 августа, что позволило украинским войскам успешнее провести пограничные операции.
В течение нескольких дней после атаки на Курскую области США и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области.
Как поясняется, это было сделано для того, чтобы командиры могли лучше отслеживать передвижение российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска или отрезать им вероятный путь к отступлению.
Понимая мощь российской армии и ее возможности, американские официальные лица, согласно NYT, сомневаются, что Украина сможет долго удерживать свои позиции на территории России, говорится в статье infoBRICS.
Украинские войска не рыли масштабных траншей, необходимых для защиты солдат и техники от вражеского огня, если Россия соберет достаточно огневой мощи для отражения атаки. Они не устанавливали минные поля для замедления контратаки и не возводили заграждений, чтобы остановить российские танки.
Хотя американские официальные лица выразили скептицизм по поводу того, что Украина сможет удержать захваченные территории, они заявили, что не были проинформированы о планах киевского режима до 6 августа и не принимали участия в операции.
На это также указал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который 27 августа заявил, что участие США в продолжающемся вторжении Украины в Курскую область является «очевидным фактом».
Эскалационный курс Вашингтона становится всё более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им всё позволено. Аналогичных подходов придерживается их клиентура в Киеве. Последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают.
Россия уже сообщала, что Украина в атаке на Курскую область использовала западное оружие, включая британские танки и американские ракетные системы. А киевский режим подтвердил, что применял американские ракеты HIMARS для уничтожения мостов в регионе.
Несмотря на предупреждения о том, что украинские военные не смогут удержать занятые под Курском позиции, Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 августа заявил, что эта операция помогла предотвратить занятие российской армией Сумской области Украины и ее областного центра Сумы.
«Мы остановили российскую операцию на севере (Украины), (мы нанесли) превентивный удар и выполнили задачу. Мы предотвратили окружение части Сумской области», — сказал Зеленский.
Украинское вторжение подтолкнуло Кремль к расширению операций на Сумскую область для создания зоны безопасности, чтобы российское гражданское население больше не могло стать целью после того, как украинские войска будут отброшены на территорию Украины.
Создается впечатление, что только Зеленский — и даже не американцы — верит, что действия Украины в Курской области достигнут своих целей.