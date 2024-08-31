infoBRICS: США и Великобритания активно помогали Украине атаковать Курскую область

Эскалационный курс Вашингтона становится всё более вызывающим. Впечатление такое, что коллеги отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им всё позволено. Аналогичных подходов придерживается их клиентура в Киеве. Последствия могут быть гораздо более тяжелыми, чем те, которые они уже испытывают.