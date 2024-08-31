Al Jazeera: «Пояс переворотов» в Африке — Мали задала новый тренд?

После успешного свержения Кейту 41-летний полковник Ассими Гойта, возглавивший переворот, был назначен вице-президентом переходного правительства, а гражданский Ба Ндау — президентом. Но вскоре между двумя сторонами разгорелась борьба за власть. 24 мая 2021 года Ндау перетасовал кабинет министров, убрав из него военных, которые сыграли ключевую роль в августовском перевороте. В тот же день военные арестовали Ндау, а Гойта провозгласил себя президентом и продлил военное правление до июня 2022 года. В мае 2024 года он перенес выборы на 2027 год после проведения референдума «Национальный диалог».