Al Jazeera: «Пояс переворотов» в Африке — Мали задала новый тренд?

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Хроника переворотов
Вскоре после высадки в Кати военные ворвались на грузовиках в Бамако, где задержали тогдашнего президента Абубукара Кейту, пишет Al Jazeera. Ранее его несколько недель призывали уйти в отставку на фоне обвинений в коррумпированности правительства и неспособности подавить вооруженное восстание на севере страны, организованное группировками, связанными с «Аль-Каидой»* и «Исламским государством»* (*запрещенные в РФ террористические организации).
После успешного свержения Кейту 41-летний полковник Ассими Гойта, возглавивший переворот, был назначен вице-президентом переходного правительства, а гражданский Ба Ндау — президентом. Но вскоре между двумя сторонами разгорелась борьба за власть. 24 мая 2021 года Ндау перетасовал кабинет министров, убрав из него военных, которые сыграли ключевую роль в августовском перевороте. В тот же день военные арестовали Ндау, а Гойта провозгласил себя президентом и продлил военное правление до июня 2022 года. В мае 2024 года он перенес выборы на 2027 год после проведения референдума «Национальный диалог».
«До этого мы в основном наблюдали укрепление гражданского правления в Африке, а переворот в Мали, по-моему, стал критическим моментом в ослаблении этой нормы. Последовавшая череда государственных переворотов напоминает 1980−1990 годы, когда африканские страны, недавно освободившиеся от колониального господства, столкнулись с волной восстаний», — говорит Дэн Эйзенга, эксперт Африканского центра стратегических исследований (ACSS), базирующегося в США.
Эйзенга отметил, что в истории Африки больше не было четырехлетнего периода, за который бы произошло такое количество переворотов.
Первой после Мали стала Гвинея. 24 сентября 2021 года 80-летний президент Альфа Конде был отстранен от власти 41-летним капитаном Мамади Думбуя. Конде вызвал всеобщий гнев после того, как навязал конституционные изменения, которые бы позволили ему баллотироваться на третий срок, и жестко расправился с протестующими, которые были против его решения. Военные в Гвинее планируют передать власть гражданскому правительству в декабре 2024 года.
Далее была Буркина-Фасо. После переворота в соседней Мали в стране усилилась нестабильность. Значительная часть Буркина-Фасо перешла под контроль вооруженных группировок, что оказало давление на гражданское правительство Роша Марка Кристиана Каборе. К тому же во франкоязычной Западной Африке росло общее недовольство Францией, бывшей колониальной державой. Хотя тысячи французских военнослужащих находились в Мали и Буркина-Фасо, уровень безопасности там оставался высоким.
24 января 2022 года Каборе был свергнут в результате переворота, возглавляемого 41-летним полковником Полем-Анри Сандаого Дамибой. Однако к 2023 году 40% территории Буркина-Фасо контролировались вооруженными группировками, а армия терпела крупные поражения на линии фронта.
30 сентября 2022 года правительство Дамибы было свергнуто группой солдат во главе с 34-летним капитаном Ибрагимом Траоре. В мае 2024 года Траоре отложил выборы в стране на пять лет.
В Нигере 26 июля 2023 года президент Мохамед Базум был задержан группой высокопоставленных военных, которую возглавил начальник президентской охраны, генерал Абдурахман Тчиани. Нигер граничит с Мали и Буркина-Фасо и тоже переживает кризис безопасности.
Вскоре после переворота в Нигере Тинубу созвал внеочередное совещание лидеров Западной Африки. По итогам совещания ЭКОВАС приостановило деятельность в Нигере, закрыло границы, прервало подачу электроэнергии стране и потребовало восстановить полномочия Базума. Все 15 стран ЭКОВАС, за исключением Кабо-Верде, выделили войска для возможного «военного вмешательства» в дела Нигера.
Позже сотни людей в Нигерии вышли на улицы в знак протеста, осуждая возможную войну на фоне экономического кризиса в стране. Люди, проживающие на границе Нигерии и Нигера, призвали к мирному диалогу, а Мали и Буркина-Фасо объявили, что будут защищать Нигер военным путем в случае вторжения в страну сил ЭКОВАС. Эти три страны сформировали свой собственный Альянс Сахеля. Напряженность в регионе спала после того, как Тинубу смягчил риторику и исключил возможность задействования военных сил ЭКОВАС.
В Габоне 30 августа 2023 года, через несколько часов после заявления о том, что президент Али Бонго Ондимба снова победил на выборах, военные совершили переворот под руководством бригадного генерала Бриса Олиги Нгемы и практически положили конец 56-летнему правлению семьи Бонго. Нгема, который также является двоюродным братом Бонго, 4 сентября был назначен президентом переходного правительства. Выборы запланированы на 2025 год.
Помимо успешных переворотов, в регионе было несколько неудачных попыток смены власти. В Гинее-Бисау было две неудачные попытки свергнуть избранное правительство президента Умару Сисоку Эмбало. Первая была в 2022 году — до сих пор неизвестно, кто руководил восстанием, подавленным военными. Вторая попытка — в декабре 2023 года — была спровоцирована, предположительно, полковником Виктором Чонго, возглавлявшим национальную гвардию.
В столице Сьерра-Леоне утром 26 ноября 2023 года произошла перестрелка. Ее связывают с бывшим президентом Эрнестом Бэем Коромой, который сейчас находится в изгнании в Нигерии. За участие в перевороте его телохранитель и бывший военный Амаду Койта в июле был приговорен к 182 годам лишения свободы.
Через день после переворота в Габоне в августе 2023 года тогдашний 90-летний президент Камеруна Поль Бийя, который руководил страной с 1982 года, оперативно перетасовал старших офицеров и назначил новых руководителей, отвечающих за оборону, ВВС, ВМФ и полицейские подразделения.
В июне 2023 года президент Руанды Поль Кагаме объявил об увольнении двух старших армейских командиров, а днем ранее поменял министра обороны Альбера Мурасира и сместил других высших должностных лиц. Два дня спустя из армии Руанды были уволены почти 300 солдат. Как заверил тогда бригадный генерал Рональд Рвиванга, они были уволены за «грубые нарушения» и опасаться переворота не стоит.
Прощай, Франция! Здравствуй, Россия!
Многие обвиняют Париж в неоколониальных тенденциях и указывают на широкое присутствие французского бизнеса в этих странах и продолжающую привязку общей валюты — франка КФА (денежная единица французских владений в Западной и Экваториальной Африке и на некоторых других территориях, выпускаемая различными центробанками региона) к евро.
Это привело к выводу тысяч французских и американских солдат, которые были размещены в регионе и помогали бороться с вооруженными группировками. В период с 2022 по 2023 год французские войска были полностью выведены из Сахеля. Бамако в декабре 2023 года также потребовала, чтобы Мали покинула миротворческая миссия ООН (MINUSKA) численностью 15 000 человек.
Сотни бойцов группы «Вагнера» сейчас находятся на передовой в Мали и Буркина-Фасо, пишет Al Jazeera. Пока нет никаких свидетельств нахождения бойцов группы «Вагнера» в Нигере, но в январе 2024 года Ниамей согласился активизировать сотрудничество в сфере безопасности с Москвой.
Российское присутствие в регионе вызвало опасения более масштабного конфликта. В Мали правительственные войска нацелились на туарегских сепаратистов на севере страны, которые борются за независимое государство Азавад. По итогам недавних боестолкновений, в которых погибли малийские и российские военные, Украина намекнула на то, что помогала повстанцам с разведданными.
«Конечно, это всегда было частью игры или большой стратегией как Запада, так и Востока — атаковать интересы друг друга на континенте. Как только России удастся вытеснить Запад из Сахеля, следует ожидать ответных атак на российские интересы», — считает Фестус Кофи Обин, исследователь Западноафриканской сети миростроительства (WANEP) в Гане.