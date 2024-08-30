«Сегодня в некогда уважаемой Times опубликован репортаж “корреспондентки” Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима. Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации, — сказано в нем. — Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней Третьего рейха, останется пятном на репутации редакции Times и лично Филп. Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт».
В российском диппредставительстве отметили, что своими действиями Филп, «равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических “пресс-турах” ВСУ на российской территории, исключила для себя возможность когда-либо оказаться» в России на законных основаниях.
В посольстве РФ подчеркнули, что статья Филп — это «образчик клеветнической киевской пропаганды военного времени». «В ее основе — “интервью” с запуганными местными жителями, которых вынуждают общаться с Times под дулами автоматов боевиков ВСУ. Примечательно, что в даже таких условиях многие россияне, находящиеся в Судже, не поддались давлению и не стали под камеры подыгрывать оккупантам и их западным “имиджмейкерам”, — сказано в заявлении.
В диппредставительстве РФ в Лондоне отдельно остановились на том, что откровенно нацистские взгляды участвующих в атаке на Курскую область украинских военнослужащих не вызвали осуждения со стороны британской прессы. «Филп прекрасно отдает себе отчет в том, кому она помогает своей дезинформацией. Цинично исказив мотив действий украинских оккупантов, она признала главное — свое присутствие на территории России они обозначают нацистской свастикой», — говорится в сообщении.
Атака на Курскую область
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, в 28 регионах страны работает 197 пунктов временного размещения. В них находятся более 11,5 тыс. человек, в том числе свыше 3,5 тыс. детей.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 7 800 военнослужащих и 75 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.