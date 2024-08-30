«Сегодня в некогда уважаемой Times опубликован репортаж “корреспондентки” Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима. Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации, — сказано в нем. — Пособничество укрофашистам, восхваляющим Бандеру, Шухевича и других прихвостней Третьего рейха, останется пятном на репутации редакции Times и лично Филп. Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт».