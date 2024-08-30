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Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае

НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг — РИА Новости. Борьба с туберкулезом в России идет успешно, но для Хабаровского края это застарелая проблема, важно учитывать это и применять лучшие практики при выстраивании региональных программ в области здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства в пятницу встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным в своей резиденции в Ново-Огарево, они обсудили вопросы развития региона.

«Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема — это борьба с туберкулезом в Хабаровском крае. Высокая степень заболеваемости, вы знаете наверняка. И при выстраивании программ в области здравоохранения, конечно, я вас прошу об этом не забывать. У нас в целом в России очень успешно идет работа по этому направлению — в борьбе с туберкулезом. Надо брать самое лучшее и внедрять в Хабаровском крае».

подчеркнул Путин
Путин Владимир
переговоры