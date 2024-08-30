Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае

«Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема — это борьба с туберкулезом в Хабаровском крае. Высокая степень заболеваемости, вы знаете наверняка. И при выстраивании программ в области здравоохранения, конечно, я вас прошу об этом не забывать. У нас в целом в России очень успешно идет работа по этому направлению — в борьбе с туберкулезом. Надо брать самое лучшее и внедрять в Хабаровском крае».