Приднестровье запретят называть по-румынски

«Некоторые называют Приднестровье Транснистрией, то есть территорией за Днестром. (…) За время существования Транснистрии (область оккупации Молдавии Румынией в годы Второй мировой войны, — прим. “Ленты.ру”) с августа 1941 по 1944 года было совершенно множество преступлений против евреев», — заявил политик. Он добавил, что названия ассоциируется с фашизмом и нацизмом.