Губернатор Ростовской области приостановил проведение массовых мероприятий в регионе

Отметим, что все запланированные спортивные мероприятия и соревнования на открытом воздухе будут проводиться без зрителей. Причиной такого решения стала охрана общественного порядка и обеспечения безопасности гостей и жителей Ростовской области в соответствии с указом президента РФ о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.