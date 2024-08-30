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Губернатор Ростовской области приостановил проведение массовых мероприятий в регионе

В Ростовской области запланированные спортивные соревнования на открытом воздухе пройдут без зрителей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области приостановили проведение массовых мероприятий. Соответствующий указ подписал глава донского региона Василий Голубев. Об этом стало известно 30 августа.

— На территории Ростовской области приостановлены организация и проведение вне помещений массовых праздничных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий с числом участников более 50 человек, — говорится в сообщении.

Отметим, что все запланированные спортивные мероприятия и соревнования на открытом воздухе будут проводиться без зрителей. Причиной такого решения стала охрана общественного порядка и обеспечения безопасности гостей и жителей Ростовской области в соответствии с указом президента РФ о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.