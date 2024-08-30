Сакс заявил, что Украина проигрывает на поле боевых действий

Он также отметил, что Россия на протяжении всего конфликта говорила, что есть возможность договориться и найти решение, но «Запад, США и особенно Великобритания отказывались», утверждая, что они смогут победить, но в итоге Украина несет тяжелые потери. «Это продолжается, потому что никто на Западе не хочет взять на себя ответственность и искать способ завершить [конфликт]», — убежден эксперт.