Постпредство РФ указало на масштабы дезертирства в ВСУ

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.