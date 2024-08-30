Дипломат отметил, что Украина давно бы прекратила воевать, если бы не получала западное оружие.
«Мужчин отлавливают на улицах и бросают на передовую практически без подготовки, на верную гибель. Поэтому нет ничего удивительного в том, что дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов», — сказал Полянский.
Он подчеркнул, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине возбудили более 63. тыс. уголовных дел по таким случаям.
Ранее, 21 августа, депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что тысячи солдат ВСУ без разрешения покидают военные части. По его словам, подобное часто происходит из-за того, что солдаты хотят увидеться с родственниками, а командиры частей не дают им отпуска.
До этого, 19 августа, депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что на Украине возбудили более 80 тыс. уголовных дел против солдат, которые самовольно покинули военные части или отказались принимать участие в боевых действиях.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.