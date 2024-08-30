Посол объяснил проблемы с поддержкой Киева на «грешной бразильской земле»

«Это, конечно, удручает, опускает тебя на грешную бразильскую землю. Ты понимаешь, что это не просто спринт, а марафон <…>. Бразилия это другой мир. Это другая цивилизация. Это даже другая галактика. Люди якобы выглядят, как мы с вами, но мыслят совсем иначе: они не чувствуют, для чего им нужна Украина», — сказал дипломат.