Посол объяснил проблемы с поддержкой Киева на «грешной бразильской земле»

«Это, конечно, удручает, опускает тебя на грешную бразильскую землю. Ты понимаешь, что это не просто спринт, а марафон <…>. Бразилия это другой мир. Это другая цивилизация. Это даже другая галактика. Люди якобы выглядят, как мы с вами, но мыслят совсем иначе: они не чувствуют, для чего им нужна Украина», — сказал дипломат.
Украина развивала недостаточно связей с Бразилией и регионом в целом, сосредоточившись на Евросоюзе и НАТО как на приоритетных целях, продолжил Мельник. По его мнению, Киев исходил из того, что этот регион — далекая периферия, а потому убедить бразильцев, что с Украиной стоит иметь дело, будет сложной задачей. Бразильская элита «понимает, что происходит», отметил он, но при общении с МИДом или парламентом становится ясно, что там «боятся, как в “Гарри Поттере”, произнести слово».
«То есть исключено, чтобы они сказали, что у нас “война”, “агрессия” или “нападение”. Говорят “ситуация”, “то, что происходит”, — рассказал посол.
Мельнику напомнили, что, будучи послом в Германии, он резко высказывался о местных политиках и внешнеполитических решения Берлина. В частности, он называл канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и критиковал «бухгалтерское мышление» немецкого правительства.
«Немцы довольно щепетильные люди и на определенных этапах не имели возможности определять “красные линии”, в Бразилии это делают, поверьте мне, очень жестко и грубо. Прямо в лицо, даже с угрозами. То есть то, что я испытываю в Бразилии и прохожу там, это все не по-детски», — объяснил дипломат.
По его словам, в бразильском МИДе говорили, что его заявления в Twitter властям «не нравятся», и предупредили: «Ну, вы же понимаете, что будет потом для вас». В связи с этим методы, «скажем так, немного другие, чем в Германии», это добавляет сложности, и доверие пока не выстроено.
Бразилия вместе с Китаем в мае выступила за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Позднее глава китайского МИДа сообщил, что более двух десятков стран поддержали предложения Китая и Бразилии по Украине.
МИД Украины в ответ на это заявил, что только Киев может определять условия мира.