TF1 узнал о «красных штампах» на просьбах Дурова к Франции

Дуров получил гражданство три года назад, в августе 2021-го, в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции». Процедуру предоставления гражданства запускает МИД, но порой процесс инициируют президент или члены правительства, когда это выгодно стране, пояснял Le Monde. По сведениям издания, у МИДа возникли претензии к выдаче бизнесмену паспорта: Дуров подтвердил владение французским языком, но от него также требовалось доказать, что он помогает повышать «влияние Франции».