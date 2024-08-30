Украина вышла из соглашения с Россией о засекреченной линии связи

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой», — написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Ранее, 5 июля, Мельничук сообщил о выходе в одностороннем порядке из соглашения «О порядке транзита через территории государств — участников СНГ».
До этого, в середине мая, страна вышла из соглашений организации о вооруженных силах и пограничных войсках 1991 года, стратегических силах 1991 года и статусе стратегических сил 1992 года. Кроме того, 30 апреля Мельничук проинформировал о прекращении действия соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения.
В феврале замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не добивается исключения Украины из СНГ, так как нормативные документы не предусматривают этого. Он пояснил, что при этом Киев практически минимизировал свое участие в СНГ.