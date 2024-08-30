Украина вышла из соглашения с Россией о засекреченной линии связи

До этого, в середине мая, страна вышла из соглашений организации о вооруженных силах и пограничных войсках 1991 года, стратегических силах 1991 года и статусе стратегических сил 1992 года. Кроме того, 30 апреля Мельничук проинформировал о прекращении действия соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения.