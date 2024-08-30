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Илон Маск допустил, что ограничит поездки после ареста Дурова

Поездки по миру, возможно, следует ограничить только государствами, где свобода слова защищена Конституцией, написал миллиардер Илон Маск в X. После ареста Дурова он похвалил Конституцию США за наличие такого принципа.

Источник: Reuters

«Вероятно, с моей стороны было бы разумно [принять такое решение]», — написал бизнесмен.

Так он ответил на твит одного из пользователей соцсети, который обратился к нему с просьбой обдумать возможные последствия путешествий, «учитывая события во Франции, Бразилии, Великобритании».

Прежде Маск называл задержание во Франции бизнесмена Павла Дурова лучшей рекламой первой поправки к американской Конституции, которая защищает свободу слова. Миллиардер увидел в этом событии признаки грядущего ухудшения состояния свободы слова в Европе и потребовал от властей Франции объяснить причины задержания Дурова.

Дурова задержали в прошлую субботу. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Telegram претензии отвергает, называя абсурдом предъявление претензий основателю платформы за злоупотребление ею.

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