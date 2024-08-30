Илон Маск допустил, что ограничит поездки после ареста Дурова

Дурова задержали в прошлую субботу. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.