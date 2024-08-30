Суд в Бразилии запретил работу X и назначил штраф за использование через VPN

Алешандри ди Мораис ранее потребовал от X назначить своего представителя в Бразилии в течение 24 часов. Соцсеть отозвала своего представителя в начале августа. X заявляла, что ожидает блокировки, потому что «не будет выполнять незаконные распоряжение о цензуре политических оппонентов». Компания утверждала, что Алешандри ди Мораис угрожал представителю площадки в Бразилии тюрьмой. Ее банковские счета были заблокированы уже после того, как она покинула свой пост.
По данным исследовательской компании Emarketer, соцсетью X хотя бы раз в месяц пользуются около 40 млн бразильцев — примерно пятая часть населения. Поводом для конфликта с властями стал отказ блокировать аккаунты, в том числе законодателей, связанных с правой партией бывшего президента Жаира Болсонару, и активистов, обвиненных в подрыве демократии.