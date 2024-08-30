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Суд в Бразилии запретил работу X и назначил штраф за использование через VPN

Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис распорядился приостановить работу соцсети X Илона Маска. Для тех, кто попытается обойти ограничение, в том числе через VPN, установлен ежедневный штраф в размере 50 тыс. реалов ($8,9 тыс.).

Источник: Reuters

Судья потребовал от Национального агентства телекоммуникаций остановить работу соцсети по всей стране в течение суток, передает Globo. Такие компании, как Apple и Google должны будут удалить приложение X из своих магазинов в течение пяти дней.

Алешандри ди Мораис ранее потребовал от X назначить своего представителя в Бразилии в течение 24 часов. Соцсеть отозвала своего представителя в начале августа. X заявляла, что ожидает блокировки, потому что «не будет выполнять незаконные распоряжение о цензуре политических оппонентов». Компания утверждала, что Алешандри ди Мораис угрожал представителю площадки в Бразилии тюрьмой. Ее банковские счета были заблокированы уже после того, как она покинула свой пост.

По данным исследовательской компании Emarketer, соцсетью X хотя бы раз в месяц пользуются около 40 млн бразильцев — примерно пятая часть населения. Поводом для конфликта с властями стал отказ блокировать аккаунты, в том числе законодателей, связанных с правой партией бывшего президента Жаира Болсонару, и активистов, обвиненных в подрыве демократии.

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