Суд в Бразилии запретил работу X и назначил штраф за использование через VPN

Алешандри ди Мораис ранее потребовал от X назначить своего представителя в Бразилии в течение 24 часов. Соцсеть отозвала своего представителя в начале августа. X заявляла, что ожидает блокировки, потому что «не будет выполнять незаконные распоряжение о цензуре политических оппонентов». Компания утверждала, что Алешандри ди Мораис угрожал представителю площадки в Бразилии тюрьмой. Ее банковские счета были заблокированы уже после того, как она покинула свой пост.