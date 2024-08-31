Германия завершила вывод войск из Нигера

Германия управляла авиабазой в Нигере с февраля 2016 года. В ней находились до 3,2 тыс. человек. В мае 2024-го ФРГ договорилась о размещении на базе до конца августа. Переговоры о продлении соглашения сорвались, в том числе из-за того, что персонал больше не обладал иммунитетом от судебного преследования, отмечает AFP.