Германия завершила вывод войск из Нигера

Пять грузовых самолетов, на борту которых находились 60 немецких военных и 146 тонн груза, приземлились вечером в пятницу, 30 августа, на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии. Прибывших встретил государственный секретарь Минобороны ФРГ Нильс Хилмер.
Германия управляла авиабазой в Нигере с февраля 2016 года. В ней находились до 3,2 тыс. человек. В мае 2024-го ФРГ договорилась о размещении на базе до конца августа. Переговоры о продлении соглашения сорвались, в том числе из-за того, что персонал больше не обладал иммунитетом от судебного преследования, отмечает AFP.
Нигер с июля 2023 года находится под управлением военного правительства. Бывшая французская колония стала отказываться от сотрудничества со странами Запада в пользу взаимодействия с Россией. Франция завершила вывод войск из Нигера в конце 2023 года, США — в начале августа.