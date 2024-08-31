Россия добивается восстановления прав на ее захваченную США дипсобственность

«Будем добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение нашей дипломатической недвижимостью. Призываем власти США одуматься. Напоминаем, что Америка располагает самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире. Созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединенным Штатам», — отметил дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ в США.
«Для нас очевидно, что речь идет о банальном сведении счетов, желании насолить и отомстить России. Когда администрации США не нравится чья-то внешняя политика, то она начинает бить по всему, до чего рука дотягивается. Без суда и следствия, с полным пренебрежением к юридическим нормам и собственным постулатам», — подчеркнул Антонов.
По оценке Москвы, США незаконно изъяли в 2017 году методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско (штат Калифорния), а также резиденцию генконсула в Сиэтле (штат Вашингтон). Антонов в конце августа 2023 года потребовал от Вашингтона «прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной» дипсобственности России в США.
Как подчеркивал ранее в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, действия госорганов США в отношении дипсобственности РФ противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. По словам Дарчиева, Россия требует вернуть эти объекты и компенсировать нанесенный ущерб.