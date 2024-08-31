Россия добивается восстановления прав на ее захваченную США дипсобственность

По оценке Москвы, США незаконно изъяли в 2017 году методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско (штат Калифорния), а также резиденцию генконсула в Сиэтле (штат Вашингтон). Антонов в конце августа 2023 года потребовал от Вашингтона «прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной» дипсобственности России в США.