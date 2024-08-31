Трамп: Ладить с Россией — это хорошо и умно

Ладить с Россией — это хорошо. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании.
«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, запомните», — заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам. Он также подчеркнул, что ладить с россиянами — это умно.
Трамп добавил, что действующий американский лидер Джо Байден растерял остатки разума, передает РИА Новости.
По его словам, у нынешнего главы Белого дома был очень низкий коэффициент интеллекта, а теперь, «наверное, вообще, нулевой».
Ранее Трамп в своей новой книге «Спасти Америку» заявил, что хорошо ладил с президентом России Владимиром Путиным во время своего президентства. Он отметил, что российский лидер сильный человек, с которым было взаимопонимание.