США отказались от отправки персонала Киеву для обслуживания F-16, пишут СМИ

По данным источников, совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на Украину для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведывательное сообщество и другие посчитали, что сейчас это слишком рискованно. При это сообщается, что вся надежда возлагается на европейских подрядчиков, которые возьмут на себя если не всю, то большую часть ответственности за обслуживание F-16.