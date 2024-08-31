Маск не исключил ограничения своих зарубежных поездок из-за ареста Дурова

Американский предприниматель Илон Маск не исключил, что ограничит свои зарубежные поездки после задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом миллиардер написал в соцсети X.
Один из пользователей призвал Маска задуматься о последствиях поездок за рубеж, учитывая события во Франции.
«Возможно, мне стоит ограничить поездки в страны, где свобода “защищена конституцией”, — цитирует РИА Новости ответ Маска на эту публикацию.
Ранее бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что Маску следует избегать поездок в Европу. По мнению политика, арест Дурова является частью плана Запада по устранению инакомыслящих — человека за человеком, платформы за платформой.