Больше 400 иностранцев из «недружественных стран» получили убежище в РФ

МВД России сообщило о предоставлении убежища ТАСС. Ведомство не уточняет срок, за который были приняты 400 человек. Россия начала вести список «недружественных стран» весной 2021 года, тогда в него входили только США и Чехия. После ввода войск на Украину перечень расширился примерно до 50 стран.