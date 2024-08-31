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Больше 400 иностранцев из «недружественных стран» получили убежище в РФ

МВД сообщило об «активной работе» по оказанию помощи иностранцам из «недружественных стран», которые сделали «свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей России» и обратились «за защитой на территории РФ». Временное убежище предоставлено больше 400 иностранцам. Большинство из них — из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.

Источник: РИА "Новости"

МВД России сообщило о предоставлении убежища ТАСС. Ведомство не уточняет срок, за который были приняты 400 человек. Россия начала вести список «недружественных стран» весной 2021 года, тогда в него входили только США и Чехия. После ввода войск на Украину перечень расширился примерно до 50 стран.

В конце 2023 года МВД сообщали, что за девять месяцев с заявлениями о предоставлении убежища обратились больше 110 граждан Германии и 84 гражданина прибалтийских государств. Ведомство отмечало рост числа обратившихся по сравнению с позапрошлым годом.

дипломатия