WSJ: США отказались отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16

Администрация США отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16, считая данный шаг слишком рискованным. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц США.
«Администрация Джо Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, из-за опасений по поводу безопасности», — говорится в публикации.
По информации источников, сейчас в США возлагают надежды на европейских подрядчиков, которые возьмут на себя если не всю, то большую часть ответственности за обслуживание F-16.
Напомним, ранее Wall Street Journal сообщила, что переданный Украине истребитель F-16 разбился 26 августа. По данным издания, переданный США самолет находился на Украине «несколько недель». Пентагон от официальных комментариев отказался.
Позже генштаб ВСУ признал потерю американского истребителя, не уточнив причины. При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями ВСУ.