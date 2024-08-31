Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе

«У украинцев есть выбор между двумя вариантами: <…> первый — они утрачивают еще больше территорий, чем уже потеряли, и их государство продолжает разваливаться, <…> второй — они ведут переговоры и добиваются урегулирования», — поделился мнением политолог.
По его словам, Запад осознает, что Украина ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем, а постоянным успехам России на поле боя ей нечего противопоставить.
«Мы прекрасно понимаем, что Украина не может победить, а русские победят», — резюмировал профессор.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.