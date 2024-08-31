Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с Президентом РФ

Говоря о проблемах в сфере здравоохранения, врио губернатора попросил Владимира Путина поддержать регион в достройке Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. В экономической сфере он поднял вопрос нехватки мощности энергии, что мешает краю развиваться ускоренными темпами. Чтобы решить проблему, он попросил Владимира Путина включить региональные предложения по вводу дополнительных мощностей в документы перспективного развития электроэнергетики Дальнего Востока. Речь идет, в частности, о строительстве новой станции в Верхнебуреинском районе.