Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с Президентом РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Ново-Огареве 30 августа. Дмитрий Демешин рассказал о положении дел в регионе, затронул реализацию нацпроектов, помощь участникам СВО и некоторые проблемы. По решению острых вопросов он обратился к главе государства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Ключевая задача, которую я вижу перед собой, — сделать Хабаровский край центром развития востока России, промышленным и экономическим центром, при этом защитить каждого человека, который проживает на этой территории».
Говоря о проблемах в сфере здравоохранения, врио губернатора попросил Владимира Путина поддержать регион в достройке Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. В экономической сфере он поднял вопрос нехватки мощности энергии, что мешает краю развиваться ускоренными темпами. Чтобы решить проблему, он попросил Владимира Путина включить региональные предложения по вводу дополнительных мощностей в документы перспективного развития электроэнергетики Дальнего Востока. Речь идет, в частности, о строительстве новой станции в Верхнебуреинском районе.
Особое внимание уделили муниципалитетам Хабаровского края.
Также глава региона попросил поддержать создание в Хабаровске специализированного Центра для адаптивных видов спорта и помочь организовать тематический Парк «Россия — моя история» в рамках подготовки к юбилейной, 8-й, годовщине окончания Второй мировой войны.