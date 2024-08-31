Владимир Путин поздравил Уфу с юбилеем

Глава государства отметил, что столице Башкирии удается не только устремляться вперед, но и сохранять свой самобытный облик.
Глава государства подчеркнул, что здесь «динамично развиваются экономика и социальная сфера, открываются современные высокотехнологичные производства, строят новые школы, театры, дворцы культуры и стадионы».
Город имеет все условия, для того, чтобы здесь проводили масштабные международные форумы и престижные спортивные турниры.
«В основе этих успехов — традиции уважения и взаимопонимания между людьми разных национальностей, религий и культур, инициатива и трудолюбие уфимцев, их умение ставить перед собой высокие цели и добиваться результата», — подчеркнул президент России.
Напомним, в эти дни в городе проходят праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею столицы. В Уфу приехали почетные гости — президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, полпред президента России в Приволжском федеральном округа Игорь Комаров и другие.
Сегодня, 31 августа, состоятся закладка капсулы времени, открытие дворца борьбы и продолжатся выступления артистов — звезд башкирской и российской эстрады.