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Владимир Путин поздравил Уфу с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравление жителям Уфы в связи с 450-летним юбилеем города.

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства отметил, что столице Башкирии удается не только устремляться вперед, но и сохранять свой самобытный облик.

Глава государства подчеркнул, что здесь «динамично развиваются экономика и социальная сфера, открываются современные высокотехнологичные производства, строят новые школы, театры, дворцы культуры и стадионы».

Город имеет все условия, для того, чтобы здесь проводили масштабные международные форумы и престижные спортивные турниры.

«В основе этих успехов — традиции уважения и взаимопонимания между людьми разных национальностей, религий и культур, инициатива и трудолюбие уфимцев, их умение ставить перед собой высокие цели и добиваться результата», — подчеркнул президент России.

Напомним, в эти дни в городе проходят праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею столицы. В Уфу приехали почетные гости — президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, полпред президента России в Приволжском федеральном округа Игорь Комаров и другие.

Сегодня, 31 августа, состоятся закладка капсулы времени, открытие дворца борьбы и продолжатся выступления артистов — звезд башкирской и российской эстрады.

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