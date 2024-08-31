Столтенберг счел законным наступление ВСУ на Курскую область

Он связал операцию Вооруженных сил Украины с правом Киева на самооборону. «И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]», — сказал Столтенберг. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны». Генсек оставил за Киевом решение, «как защищать себя».
Альянс впервые заявляет об одобрении вторжения украинских военных в Курскую область, отмечает издание. Генсек блока подчеркнул, что Украина не обсуждала с НАТО свои планы по атаке на российский регион заранее. «В этом отношении НАТО не сыграло никакой роли», — добавил он.
Зеленский называл наступление на Курскую область «частью крупной военно-дипломатической операции», направленной на то, чтобы «заставить Россию быть готовой к справедливому миру». Среди целей он также обозначил создание буферной зоны и пополнение обменного фонда. При этом украинский лидер подчеркивал, что Киев не готов «использовать свои территории как вариант предложения мира».
Владимир Путин перечислял несколько целей, которые, по его мнению, ставила Украина: улучшение своих переговорных позиций, остановка наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Он также заявлял о бесперспективности переговоров «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?», и обещал «достойный ответ».
Бои в Курской области с украинскими войсками идут с 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов докладывал Путину, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ на этом направлении.