Столтенберг счел законным наступление ВСУ на Курскую область

Владимир Путин перечислял несколько целей, которые, по его мнению, ставила Украина: улучшение своих переговорных позиций, остановка наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Он также заявлял о бесперспективности переговоров «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?», и обещал «достойный ответ».