NYT сообщила о признаках того, что F-16 могли сбить из Patriot

Версии о неисправности и ошибке пилота также не исключаются, отмечает издание. Как говорила ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, там не могут подтвердить, что полученный Киевом самолет был сбит из Patriot. О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.