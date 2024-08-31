При обстреле Белгорода пострадали 46 человек. Военная операция на Украине, день 920-й

9:02 ВС РФ уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области с помощью «Искандер-М», сообщили в Минобороны России.
8:55 ❗️ Число пострадавших из-за вечернего обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 46 человек, из них 7 детей, сообщил Гладков.
8:47 Восточная группировка российских войск за сутки сорвала попытки усиления передовых позиций, проведения ротации и выдвижения резервов Вооруженных сил Украины в районах семи населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
8:33 США надеются, что Европа возьмет на себя большую часть ответственности за обслуживание истребителей F-16 американского производства, переданных Киеву, сообщили источники The Wall Street Journal. Администрация Джо Байдена отклонила предложение военных по отправке американцев на Украину для этих целей.
8:25 ЧВК «Медведь» переводит своих бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион. По данным Le Monde, речь идет о примерно 100 бойцах. После выполнения задач в России они планируют вернуться в Африку. ЧВК была основана в 2023 году и известна своими операциями в поддержку лидеров военных хунт в африканских странах.
8:11 Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда и потому обязана выполнить ордер на арест российского президента Владимира Путина, заявил МИД Украины.
8:03 Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire Белгород и Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 920-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.