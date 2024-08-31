При обстреле Белгорода пострадали 46 человек. Военная операция на Украине, день 920-й

8:25 ЧВК «Медведь» переводит своих бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион. По данным Le Monde, речь идет о примерно 100 бойцах. После выполнения задач в России они планируют вернуться в Африку. ЧВК была основана в 2023 году и известна своими операциями в поддержку лидеров военных хунт в африканских странах.