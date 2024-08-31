Более 120 тысяч южноуральцев решили голосовать дистанционно

Отметим, что 60 из них — это выборы в представительные органы муниципалитетов, 1 заключается в выборе главы сельского поселения и одна — это выборы главы региона.
Как и во время президентских выборов жители Челябинской области могут проголосовать в дистанционном формате или же по месту пребывания. Для этого нужно зарегистрироваться в сервисах дистанционного электронного голосования или же «Мобильный избиратель».
По последним данным избирательной комиссии Южного Урала уже 122 004 человека решили принять участие в электронном голосовании, ещё 12 338 южноуральцев проголосуют по месту пребывания. Подать заявление можно до 3 сентября.