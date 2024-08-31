Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

«Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Украины», — сказано в заявлении компании.