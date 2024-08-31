На Западе удивились подарку Путина для Ким Чен Ына

«Их ценность для Кима скорее символическая, чем военная: лошади играют важную роль в культе личности, который он создал вокруг себя и своей семьи», — отмечается в материале. Действительно, Ким Чен Ын был запечатлен верхом вместе со своим отцом, Ким Чен Иром, со своей женой Ли Соль Чжу, сестрой Ким Е Чжон. В феврале в государственных СМИ появились фото северокорейского лидера вместе с его маленькой дочерью Чжу Э, они сидели верхом на орловских рысаках во время военного парада в честь 75-летия Корейской народной армии.