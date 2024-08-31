Мирошник назвал США локомотивом по поставкам оружия Киеву

«США являются локомотивом, поставляют огромное количество вооружения», — сказал Мирошник.
Он отметил, что европейским лидером по поставкам вооружений является Германия. Посол обратил внимание, что Берлин поставил Украине вооружений более чем на 30 миллиардов евро, начиная от снайперских винтовок, заканчивая артиллерийскими установками.
«Во время вылазки (ВСУ — ред.) в Курскую область используется танковое вооружение, бронетанковая техника производства США, Германии, Польши», — добавил Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что все страны, которые причастны к атакам на Курскую область, прекрасно знают, что их вооружение было использовано для убийства мирных жителей, но сейчас они не будут в этом признаваться.
«Придет то время, когда за поставки (оружия — ред.), соучастие, поддержку киевского режима придется ответить, потому что это глобальное преступление», — заключил он.