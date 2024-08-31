В день 450-летия Уфы к памятнику Шаймуратову возложили гирлянду Славы.

Сегодня, 31 августа, на Советской площади Уфы в рамках официальных мероприятий празднования 450-летия столицы Башкортостана состоялась церемония возложения гирлянды Славы и цветов к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.
В ней приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, хоким Наманганской области Узбекистана Шавкат Абдуразаков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и другие официальные лица.
Конная статуя высотой более 2 натуральных размеров дополняется двумя бронзовыми горельефами с изображением сцен из славной истории 112-й Башкирской кавдивизии и древнего башкирского воинства. На мемориальных башнях размещены гербы Российской Федерации и Республики Башкортостан, тексты Указа Президента Российской Федерации о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя России и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.
Колоннада, с двух сторон обнимающая постамент, символизирует народное объединение перед опасностью, перед лицом врага, придает всему ансамблю торжественность и монументальность.
По обеим сторонам постамента размещены рельефы, рассказывающие о Шаймуратове, его корнях, исторических предшественниках, и сослуживцах — лучших представителях башкирского воинства, изображена жизнь разведчика и дипломата, служившего военным атташе в Турции и Китае, хорошо владевшего английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, «объехавшего полмира по особым заданиям правительства», и уже этим внёсшего неоценимый вклад в дело защиты Отечества.
Реконструкцию Советской площади начали летом 2020 года. Строители расширили её территорию, рядом с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы и перед детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова высадили сквер. А в сентябре 2021 года здесь запустили светомузыкальный фонтан.