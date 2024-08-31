В день 450-летия Уфы к памятнику Шаймуратову возложили гирлянду Славы.

Конная статуя высотой более 2 натуральных размеров дополняется двумя бронзовыми горельефами с изображением сцен из славной истории 112-й Башкирской кавдивизии и древнего башкирского воинства. На мемориальных башнях размещены гербы Российской Федерации и Республики Башкортостан, тексты Указа Президента Российской Федерации о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя России и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.

Колоннада, с двух сторон обнимающая постамент, символизирует народное объединение перед опасностью, перед лицом врага, придает всему ансамблю торжественность и монументальность.