В Уфе прошла церемония закладки «Капсулы времени»

Всего были изготовлены две капсулы времени, посвященные 500-летию Уфы — большая капсула (параметры: высота — 120 см, диаметр — 66 см) и презентационная капсула (параметры: высота — 58 см, диаметр — 33 см).
В большую капсулу заложили брендированную сувенирную продукцию от местных производителей, атрибутику спортивных клубов Башкортостана, в том числе медали башкирских спортсменов, печатную продукцию и туристические буклеты о том, какая Уфа в настоящее время, ее социально-экономические показатели, диски с записями легендарных песен, видеороликами, юбилейные выпуски городских изданий, подарки-сувениры от уфимских промышленных предприятий, общественных организаций и многое другое. Полный перечень предметов составляет более 80 наименований.
Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Уфы и республики со знаменательным событием — юбилеем города.
«Сегодня у нас уникальная возможность вступить в диалог с нашими потомками, которые будут жить через десятилетия, чтобы они услышали наш голос. Для нас это повод подумать, чего мы достигли и куда идем. Надо, чтобы традиции наших отцов и дедов передавались будущим поколениям. Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это индустриальный экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Желаю всем жителям республики здоровья, мира благополучия, процветания и новых достижений на благо всей нашей родной страны».
"12 июня, здесь, на этом месте мы вскрыли капсулу времени, заложенную полвека назад — в 1974 году в честь празднования 400-летия столицы Башкирской АССР. Наши предшественники — уфимцы 70-х с энтузиазмом трудились, строили новые улицы и проспекты, жилые кварталы и социальные объекты, искренне верили в прекрасное будущее. В своем Послании они завещали нам, своим потомкам, так же любить республику и её столицу. Продолжить в 21-м веке начатое ими, воплотить в жизнь новые проекты.
За эти годы Уфа сделала грандиозные шаги вперёд, стала городом-миллионером. Признанным промышленным, научным, образовательным и культурным центром страны. В свой 450-летний юбилей Уфа — современный успешный мегаполис, в котором можно комфортно жить и трудиться, получать достойное образование. Где есть широкие возможности для творчества и самореализации.
За последние годы мы воплотили в жизнь масштабные планы по развитию промышленности, образования, науки. Бьём рекорды по объемам жилищного строительства. Реализуем крупные инфраструктурные проекты. Возводим важные объекты культуры, спорта, образования, здравоохранения. Успешно отвечаем на сложные вызовы нашего времени. Защищаем Россию на фронтах специальной военной операции.
Принимая эстафету от старших поколений, в присутствии уважаемых горожан, стоявших у истоков этой традиции, выдающихся жителей республики и высоких гостей, мы сегодня закладываем капсулу нашего Послания уфимцам 2074 года, которую они вскроют в год 500-летия любимой Уфы.
Верим, что наши потомки будут так же, как мы, любить родной Башкортостан и великую Россию. Будут уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца — жителя прекрасной столицы Башкортостана, современного города с богатыми традициями. Важного центра науки, образования, многонациональной культуры.
А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нами, нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервется никогда, дорогие друзья", — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Жителей Уфы с юбилеем города поздравили премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Президент Абхазии Аслан Бжания, Хоким Наманганской области Республики Узбекистан Шавкат Абдуразаков, заместитель мэра Народного правительства города Цицикар Китая Сунь Хэн. Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев зачитал поздравления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
В церемонии натягивания гаек на болты крышки капсулы времени приняли участие участник закладки капсулы времени в 1974 году Ранус Насретдинов, первоклассник Центра образования № 159"Уфы Валерия Нугуманова, выпускник лицея № 58, отличник Захар Муфтахов, победитель Международной олимпиады по химии Вадим Харисов, российская боксерша, мастер спорта, олимпийский чемпион 2014, заслуженный мастер спорта России, победитель Игр БРИКС-2024 Азалия Аминева, выпускник-магистрант УУНиТ, отличница Елена Булышева, молодожены, которые сегодня заключат брак Александр Абрамов и Агата Папушина, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и ученик станочник УМПО Дмитрий Поляков.
После того, как капсула со всеми пожеланиями и артефактами была опущена в землю, ее закрыли бетонной плитой и на ней установили презентационную капсулу меньших размеров.
Ранее «Башинформ» сообщал, что 12 июня 2024 года в День города Уфы у стелы «Уфа — город трудовой доблести» состоялась церемония извлечения и вскрытия капсулы времени, которая была заложена в 1974 году в честь 400-летия Уфы на торжественном митинге комсомольцев и молодёжи города. Капсулу заложили представители уфимской молодежи: Загит Сальманов — наладчик Уфимского моторостроительного завода, член ЦК ВЛКСМ, Владимир Гончаров — студент медицинского института (БГМУ), Фанус Насретдинов — учащийся профессионального технического училища № 17, Лариса Мартемьянова — пионерка правофлангового отряда школы № 100. В письме потомкам комсомольцы 70-х годов годов рассказывают о своих достижениях и завещают своим далеким сверстникам дорожить званием советского человека, умножать славу и богатство Отчизны.