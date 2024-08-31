В Уфе прошла церемония закладки «Капсулы времени»

«Сегодня у нас уникальная возможность вступить в диалог с нашими потомками, которые будут жить через десятилетия, чтобы они услышали наш голос. Для нас это повод подумать, чего мы достигли и куда идем. Надо, чтобы традиции наших отцов и дедов передавались будущим поколениям. Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это индустриальный экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Желаю всем жителям республики здоровья, мира благополучия, процветания и новых достижений на благо всей нашей родной страны».