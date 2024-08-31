«Лучше бежать в Россию». СМИ сообщили о тяжелом ударе, нанесенном Украине

«Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьезным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить летчиков-истребителей, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой), как это происходит между украинскими и натовскими пилотами, а также их советскими и западными истребителями», — говорится в материале.