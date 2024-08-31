«Бешеные животные, которых нужно уничтожать»: Аксенов прокомментировал удар ВСУ по Белгороду

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибших от обстрела ВСУ Белгорода, который произошел в пятницу, 30 августа. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
Как сообщает KP.RU, ВСУ били по Белгороду и Белгородскому району кассетными боеприпасами РСЗО «Вампир». В результате погибли пятеро мирных жителей. Кроме того, пострадали 46 человек. Различные ранения получили 39 взрослых и семеро детей. В результате атаки оказались поврежденными объекты гражданской инфраструктуры. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава Крыма также пожелал выздоровления всем пострадавшим.
«Украинские террористы, те, кто отдают и исполняют преступные приказы, все, кто причастен к гибели мирных граждан, — не люди. Это бешеные животные, которых нужно уничтожать», — заявил Аксенов.
Он убежден, что причастные к терактам обязательно ответят за свои преступления.
«Белгородцам — мужества и сил. Мы с вами», — заключил Аксенов.