МИД РФ назвал обстрел Белгорода спланированной террористической акцией

В МИД РФ выразили уверенность, что «это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения». Все организаторы и исполнители этого и других преступлений «понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», подчеркивается в заявлении.