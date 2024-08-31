МИД РФ назвал обстрел Белгорода спланированной террористической акцией

«Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления», — говорится в заявлении дипведомства.
В МИД РФ выразили уверенность, что «это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения». Все организаторы и исполнители этого и других преступлений «понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», подчеркивается в заявлении.
Специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, включая денацификацию и демилитаризацию Украины, отметило министерство.