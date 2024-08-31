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МИД РФ назвал обстрел Белгорода спланированной террористической акцией

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обстрел Белгорода и Белгородского района кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) чешского производства «Вампир» был терактом и заранее спланированной акцией устрашения. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с ударом, нанесенным 30 августа.

Источник: Агентство «Москва»

«Вновь призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления», — говорится в заявлении дипведомства.

В МИД РФ выразили уверенность, что «это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения». Все организаторы и исполнители этого и других преступлений «понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», подчеркивается в заявлении.

Специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, включая денацификацию и демилитаризацию Украины, отметило министерство.

дипломатия