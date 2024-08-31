Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации “Северного потока” не может произойти без вмешательства могущественных государств. США с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа за счет России. Они навязывали свой собственный дорогой сланцевый газ», — пишет издание.
«Все факты свидетельствуют о том, что “Северный поток” был взорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замерзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается», — добавило издание.