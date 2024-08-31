«Все факты свидетельствуют о том, что “Северный поток” был взорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замерзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается», — добавило издание.